Путин: погибший в зоне СВО американец Майкл Глосс был русским солдатом

«Он (Глосс — прим. URA.RU) воевал на переднем крае, воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с боевым товарищем вытащил своих сослуживцев из горящего бронетранспортера. Он, истекая кровью, помогал русским боевым товарищам. Вот такие люди являются ядром организации MAGA… США может гордиться своим героем. Хоть он был американец, но он был русским солдатом», — отметил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.