Путин рассказал про героя Майкла Глосса.
Погибший в зоне специальной военной операции американец Майкл Глосс был русским солдатом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки форума Федор Лукьянов.
«Он (Глосс — прим. URA.RU) воевал на переднем крае, воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с боевым товарищем вытащил своих сослуживцев из горящего бронетранспортера. Он, истекая кровью, помогал русским боевым товарищам. Вот такие люди являются ядром организации MAGA… США может гордиться своим героем. Хоть он был американец, но он был русским солдатом», — отметил президент. Его слова передает корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году ключевыми темами обсуждения стали процессы формирования многополярной архитектуры мировой системы и анализ перспектив ее дальнейшего развития. В работе форума участвуют 140 специалистов из более чем 40 стран.