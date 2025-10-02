МИД РФ прокомментировал ситуацию с танкерами, задержанными во Франции

«Шумиха вокруг задержания танкера у берегов Франции нужна, чтобы отвлечь внимание французов от ухудшения положения в стране», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Захаровой. Дипломат подчеркнула, что глава Франции Эммануэль Макрон выступил с не совсем однозначным заявлением о задержании его страной неопределенного танкера и начале расследования по данному факту.