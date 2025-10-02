Ричмонд
МИД РФ прокомментировал ситуацию с танкерами, задержанными во Франции

В МИД России прокомментировали задержание танкера у берегов Франции. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, французские власти создали искусственный информационный повод, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем в стране.

Ранее во Франции заявили о задержании танкера.

«Шумиха вокруг задержания танкера у берегов Франции нужна, чтобы отвлечь внимание французов от ухудшения положения в стране», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Захаровой. Дипломат подчеркнула, что глава Франции Эммануэль Макрон выступил с не совсем однозначным заявлением о задержании его страной неопределенного танкера и начале расследования по данному факту.

Захарова также отметила, что Евросоюз все чаще использует любые средства для ограничения судоходства и формирования новых зон противостояния. По словам представителя МИД, в ЕС придумали несуществующую с точки зрения международного права категорию «теневого флота» и навязывают другим странам подчинение вторичным санкциям.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой задерживать на открытом море на срок в несколько недель танкеры так называемого «теневого флота», чтобы воспрепятствовать поставкам нефти, предположительно поступающей из России. По словам Макрона, подобная мера позволит якобы разрушить существующую бизнес-модель. Французский лидер призвал формировать «коалицию желающих» и в тесном взаимодействии с НАТО вырабатывать совместные меры для совершенствования подобных операций.

