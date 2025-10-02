Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев предупредил о работе систем ПВО в Севастополе 2 октября

В Севастополе была объявлена воздушная тревога, ее отменили в течение часа.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе на фоне объявленной воздушной тревоги вечером в четверг, 2 октября.

Как известно, в Севастополе объявили воздушную тревогу в 19:27 по московскому времени. Спустя почти час, в 20:29 по мск, режим тревоги был объявлен. В этот промежуток времени над регионом работала российская система ПВО.

Как сообщил Развожаев в своем телеграм-канале, согласно предварительной информации, в небе над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты был сбит один вражеский БПЛА.

Спасательная службы Севастополя уточнила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

В эти минуты Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». KP.RU ведет прямую трансляцию важнейшей речи.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше