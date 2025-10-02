Развожаев предупредил о работе систем ПВО в Севастополе 2 октября

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе на фоне объявленной воздушной тревоги вечером в четверг, 2 октября.
Как известно, в Севастополе объявили воздушную тревогу в 19:27 по московскому времени. Спустя почти час, в 20:29 по мск, режим тревоги был объявлен. В этот промежуток времени над регионом работала российская система ПВО.
Как сообщил Развожаев в своем телеграм-канале, согласно предварительной информации, в небе над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты был сбит один вражеский БПЛА.
Спасательная службы Севастополя уточнила, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
