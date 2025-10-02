Ричмонд
Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе

Над акваторией уничтожили БПЛА.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников над Севастополем в ночь на 2 октября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его словам, военные сбили один из дронов на значительном удалении от берега над акваторией Черного моря. Данных о пострадавших и повреждениях среди гражданских объектов нет.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал Развожаев. Он подчеркнул, что, по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРазвожаев: над акваторией близ Севастополя сбиты три БПЛА.

В сообщении губернатора уточняется, что сбитый беспилотник был уничтожен в море, вдали от побережья. В течение всей ночи системы ПВО продолжали работу в усиленном режиме, следя за ситуацией в небе над городом и прилегающей акваторией. Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, а жители Севастополя информируются о происходящем через официальные каналы.

Ранее силы ПВО на территории Крыма уже несколько раз фиксировали попытки атак со стороны беспилотных летательных аппаратов. Власти призывают горожан сохранять спокойствие и следовать официальным сообщениям.

