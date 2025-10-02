Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поддерживает с ним добрые рабочие отношения. Об этом он заявил на заседании Международного клуба «Валдай».

Путин рассказал про отношения с Макроном.

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поддерживает с ним добрые рабочие отношения. Об этом он заявил на заседании Международного клуба «Валдай».

«Я хорошо знаю Эммануэля Макрона, у нас добрые рабочие отношения», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярного мирового порядка и оценке возможных направлений его дальнейшего развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих более 40 государств.