Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

Путин рассказал про отношения с Макроном.
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо знаком с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поддерживает с ним добрые рабочие отношения. Об этом он заявил на заседании Международного клуба «Валдай».
«Я хорошо знаю Эммануэля Макрона, у нас добрые рабочие отношения», — отметил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярного мирового порядка и оценке возможных направлений его дальнейшего развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих более 40 государств.