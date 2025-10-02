Путин рассказал о своих отношениях с Макроном

В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярного мирового порядка и оценке возможных направлений его дальнейшего развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих более 40 государств.