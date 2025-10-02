Ричмонд
В Червенском районе машина съехала в кювет и опрокинулась: водитель погиб

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе в ДТП погиб водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 18.30 на 26-м километре автодороги Н9930 Войнилово — Клинок — Смиловичи вблизи д. Турец 40-летний мужчина, лишенный права управления, который после этого не получал водительское удостоверение, двигался на автомобиле Ford Escort.

По предварительным сведениям, он не справился с управлением транспортного средства: машина съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. -0-