Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем

Российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении ведомства.

Украина регулярно предпринимает атаки беспилотниками на цели в Крыму и над Чёрным морем. Российские военные утверждают, что большинство таких попыток отражается средствами ПВО.

В августе и сентябре Минобороны неоднократно сообщало о массовых налётах дронов: только за одну ночь в конце августа было сбито более 40 аппаратов. Киев в свою очередь заявляет, что удары направлены против военной инфраструктуры России.

