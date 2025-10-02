Силы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем

«В период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении ведомства.
Украина регулярно предпринимает атаки беспилотниками на цели в Крыму и над Чёрным морем. Российские военные утверждают, что большинство таких попыток отражается средствами ПВО.
В августе и сентябре Минобороны неоднократно сообщало о массовых налётах дронов: только за одну ночь в конце августа было сбито более 40 аппаратов. Киев в свою очередь заявляет, что удары направлены против военной инфраструктуры России.
