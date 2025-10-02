Продававшего людей на органы члена ОПГ задержали в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД России по городу Москве и транспортной полиции задержали иностранца, которого депортировали из Турции. Его разыскивали по обвинению в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным правоохранителей, с 2006 по 2008 год группа, в которой состоял мужчина, занималась торговлей людьми для изъятия у них жизненно важных органов и их использования в теневой трансплантологии.
— Злоумышленник и его сообщники злоупотребили доверием нескольких граждан России, убедили их прибыть в Косово и за денежную компенсацию согласиться на операцию по изъятию почек. В результате незаконной операции в одной из частных медицинских клиник города Приштины донорам были причинены тяжкие телесные повреждения, — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело и объявили его в международный розыск. Российские правоохранители выяснили, что он находился в Турции, после чего его депортировали в Россию и задержали в аэропорту, передает сайт МВД.
