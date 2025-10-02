Продававшего людей на органы члена ОПГ задержали в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД России по городу Москве и транспортной полиции задержали иностранца, которого депортировали из Турции. Его разыскивали по обвинению в торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе МВД России.