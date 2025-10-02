Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание на форуме уделено вопросам становления многополярной модели мирового порядка и оценке возможных направлений ее дальнейшей эволюции. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.