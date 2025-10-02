Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является ошибкой, лишенной рационального смысла. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

По словам Путин, Финляндия и Швеция, вступив в НАТО, утратили преимущество нейтрального статуса.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО является ошибкой, лишенной рационального смысла. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Мы считаем вступление Швеции и Финляндии в НАТО глупостью. От кого они собрались обороняться? Мы что, хотели захватить Хельсинки или Стокгольм? Все, что Россия хотела взять от Швеции, она взяла во время Полтавской битвы», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он отметил, что присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу не принесло им дополнительных гарантий безопасности и привело к потере преимуществ нейтралитета. По его словам, до вступления Финляндии в альянс отношения между странами были прагматичными, в финских магазинах работал русскоязычный персонал, и это не вызывало проблем. По его мнению, отказ от нейтралитета стал для этих стран утратой важного преимущества.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевая тема форума связана с анализом процессов становления многополярной системы международных отношений, а также с обсуждением возможных направлений ее дальнейшей эволюции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше