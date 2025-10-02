Он отметил, что присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу не принесло им дополнительных гарантий безопасности и привело к потере преимуществ нейтралитета. По его словам, до вступления Финляндии в альянс отношения между странами были прагматичными, в финских магазинах работал русскоязычный персонал, и это не вызывало проблем. По его мнению, отказ от нейтралитета стал для этих стран утратой важного преимущества.