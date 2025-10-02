Путин: РФ уверенно создает зону безопасности на линии соприкосновения

ВС РФ продолжают формировать зону безопасности вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, все действия идут слаженно и в соответствии с планом.