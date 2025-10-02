Путин: у России нет дронов, долетающих до Лиссабона

Ранее европейские СМИ сообщили о серии инцидентов с беспилотниками в северной Европе. В ночь на 26 сентября несколько дронов были замечены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел региона сообщила телерадиокомпания NRD. За несколько дней до этого, ночью 23 сентября, датские власти временно приостановили работу аэропорта Копенгагена после того, как неподалеку были зафиксированы от двух до четырех неустановленных крупных БПЛА. Аналогичные ограничения были введены и в аэропорту Осло: из-за появления неизвестных беспилотников воздушное пространство над столицей Норвегии было временно закрыто, часть рейсов направили в другие города. К утру работа всех аэропортов была восстановлена.