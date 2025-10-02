Путин: у России не было ВС около Финляндии, а теперь будут

Путин заявил, что теперь ВС России будут у границ Финляндии.
Россия создаст полноценную военную группировку на северо-западных рубежах страны, граничащих с Финляндией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«У России не было вооруженных сил в части РФ, граничащей с Финляндией, а теперь будут», — отметил глава РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи организовано XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году ключевое внимание участников форума сосредоточено на вопросах развития многополярной структуры в мировой политике, а также на определении перспектив дальнейшей трансформации этой системы.