ТАСС: Обнаруженный след ребенка не помог найти пропавшую под Красноярском семью

Следы ребенка, обнаруженные в ходе поисков семьи под Красноярском, не помогли найти пропавших. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае.
— На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела, — приводит информацию от поисковиков ТАСС.
Семья вышла на туристический маршрут 28 сентября. Их путь пролегал в направлении горы Буратинки, однако до настоящего времени пропавшие не вышли на связь с родственниками.
Сейчас их разыскивают сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Волонтер поискового отряда «Лизы Алерт» Наталья Мерецкая рассказала, что добровольцы нашли на снегу след ребенка.
В Telegram-канале Shot предположили, что семья могла столкнуться с дикими животными.