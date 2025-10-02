Путин: в России создают новые виды гиперзвукового оружия вслед за «Орешником»

Ранее эксперты отмечали, что российский военно-промышленный комплекс значительно опередил страны НАТО по скорости внедрения новых технологий. За последние полтора-два года выпуск отдельных видов вооружений в России вырос в 30 раз, что связывают с работой предприятий ОПК на полную мощность в условиях проведения специальной военной операции.