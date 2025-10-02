Путин пригрозил ответными ядерными учениями неназванным странам

В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего российских и зарубежных специалистов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году основное внимание уделяется вопросам формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран. Ранее на заседании клуба Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления и не инициирует военные противостояния первой.