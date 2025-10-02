Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пригрозил ответными ядерными учениями неназванным странам

Россия готова провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин заявил об возможных ядерных испытаниях на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Россия готова провести ядерные испытания в ответ на аналогичные действия других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы видим, что кое-кто готовит ядерные испытания. Если они их проведут, мы сделаем то же самое», — заявил президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года проходит 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», объединяющего российских и зарубежных специалистов в области политики, экономики и международных отношений. В этом году основное внимание уделяется вопросам формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран. Ранее на заседании клуба Владимир Путин уже подчеркивал, что Россия готова дать убедительный ответ на любые попытки военного давления и не инициирует военные противостояния первой.