Борт с освобожденными из плена ВСУ сел в Подмосковье

Борт с освобожденными из украинского плена российскими военными и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации, пишут СМИ.

Борт с освобожденными из украинского плена российскими военными и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации, пишут СМИ.

«Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья. Сперва освобожденных доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях», — передает РИА Новости.

Россия и Украина осуществили обмен пленными 2 октября. С территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц. В рамках соглашения российская сторона передала украинской стороне 185 военнослужащих Вооруженных сил Украины.