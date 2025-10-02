Борт с освобожденными из плена ВСУ сел в Подмосковье

«Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья. Сперва освобожденных доставили на территорию Белоруссии и оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях», — передает РИА Новости.