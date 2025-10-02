В Сочи и Геленджике ввели временные ограничения на полеты

Ранее произошла атака украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале, силы ПВО отразили атаку в ночь на 2 октября. По имеющейся информации, один из дронов был сбит на значительном удалении от берега над акваторией Черного моря. Данных о пострадавших и повреждениях среди гражданских объектов не поступало.