В Сочи и Геленджике ввели временные ограничения на полеты

Ограничения вводит ради безопасности полетов.
В аэропортах Сочи и Геленджика 2 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил Кореняко. Представитель Росавиации не уточнил, как долго ограничения будут действовать, однако заверил, что все решения согласованы с профильными службами.
Ранее произошла атака украинских беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале, силы ПВО отразили атаку в ночь на 2 октября. По имеющейся информации, один из дронов был сбит на значительном удалении от берега над акваторией Черного моря. Данных о пострадавших и повреждениях среди гражданских объектов не поступало.
Ранее подобные временные ограничения уже вводились в аэропортах юга России в периоды обострения ситуации. В Росавиации подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажей остается приоритетом, и возобновление нормальной работы аэропортов будет возможно после соответствующего уведомления профильных ведомств.