Уже пять дней не выходят на связь: семья туристов с ребенком пропала в лесной местности под Красноярском

В Красноярском крае правоохранительные органы совместно с волонтерами и местными жителями ведут поиски семьи туристов с ребенком, которые отправились в поход по лесной местности 28 сентября. Уже пять дней они не выходят на связь и до сих пор не вернулись, об их местоположении и состоянии ничего не известно.