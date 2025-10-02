Уже пять дней не выходят на связь: семья туристов с ребенком пропала в лесной местности под Красноярском

В Красноярском крае правоохранительные органы совместно с волонтерами и местными жителями ведут поиски семьи туристов с ребенком, которые отправились в поход по лесной местности 28 сентября. Уже пять дней они не выходят на связь и до сих пор не вернулись, об их местоположении и состоянии ничего не известно.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю, поисковые операции в настоящий момент проходят в лесной местности в районе Манской петли Партизанского района. Сейчас в поисковых мероприятиях задействовано более 50 человек. Среди них — шесть сотрудников правоохранительных органов и трое спасателей, а также добровольцы, которые вызвались помочь в поиске пропавших. В операции также задействованы беспилотники, которые осматривают окрестности предполагаемого местонахождения пропавшей семьи с воздуха.
Согласно информации Главного управления МВД по региону, пропавшая в лесной местности семья состоит из трех человек: отца 1961 года рождения, матери 1977 года рождения и ребенка 2020 года рождения. Ранее они решили совершить туристический поход, отправившись в направлении горы Буратинка. Однако пять дней назад семья перестала выходить на связь, что стало поводом для волнения и причиной начала поисковых мероприятий в регионе.
До сих пор дополнительной информации об операции не сообщалось, поиск пропавшей в лесах Красноярска семьи продолжается.
Ранее KP.RU сообщал, что в Сочи нашли живым российского туриста Сергея Мельникова, который пропал 31 августа во время похода на хребет Аибга в составе туристической группы. Как заявили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, поисковые мероприятия продолжались на протяжении пяти дней — спасатели осматривали территорию Красной поляны и ближайших районов. Позднее мужчина был найден в населенном пункте Аибга, его жизни ничего не угрожало.
Еще один инцидент произошел в Кабардино-Балкарии, где спасатели обнаружили тело туриста из Белоруссии, пропавшего на горе Эльбрус еще 3 сентября. Спасательные операции велись на протяжении нескольких дней, однако не увенчались успехом.