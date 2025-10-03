Мужчина напал на инспекторов ГИБДД в Ленобласти и избил их

В Ленобласти мужчина напал на сотрудника ДПС. Инцидент случился в Лодейном Поле в марте прошлого года. Конфликт возник между местным 35-летним жителем и сотрудниками ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти. О причинах спора не уточняется.
— 17 марта 2024 года в городе Лодейное Поле между местным жителем и инспекторами ГИБДД Лодейнопольского района возник конфликт. Мужчина схватил одного из полицейских за форменное обмундирование и нанес несколько ударов по голове. Затем он применил силу ко второму инспектору, — рассказала в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура собрала все необходимые доказательства вины агрессора. Уголовное дело передано в Ленинградский областной суд.