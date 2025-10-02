Новое уголовное дело возбуждено против осужденного экс-министра Михаила Абызова

Напомним, что в конце декабря 2023 года Михаила Абызова признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, коммерческом подкупе, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вместе с экс-министром в прошлом году осудили и девятерых его подельников. Они получили от 5 до 12 лет.