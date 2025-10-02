Новое уголовное дело возбуждено против осужденного экс-министра Михаила Абызова

Новое уголовное дело было возбуждено против Михаила Абызова, который ранее был приговорён к 12 годам колонии за создание преступного сообщества и другие преступления.
Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, Абызову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, что означает мошенничество в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее бывший министр был перевезён из колонии в Москву для проведения следственных действий по новому делу. 2 октября Тверской суд Москвы постановил заключить Абызова под стражу для дальнейшего расследования связанных с новым делом правонарушений.
Напомним, что в конце декабря 2023 года Михаила Абызова признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, коммерческом подкупе, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вместе с экс-министром в прошлом году осудили и девятерых его подельников. Они получили от 5 до 12 лет.
Как сообщал KP.RU ранее, одному из фигурантов дела о мошенничестве при строительстве мостов в Орле вынесен приговор.