РБК: главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке

Комитет занимался разработкой оружия.
Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России (ГРАУ МО) стали фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 2 октября сообщили два источника РБК, знакомых с расследованием.
Комитет, которым руководили фигуранты дела, состоит из трех отделов: планирования научно-исследовательских работ, военно-технического анализа и развития высокоточного оружия. С 2015 года сотрудники ведомства разрабатывали 89 перспективных образцов ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий с увеличенной дальностью, противотанковых комплексов и новых боеприпасов для всех видов ракетно-артиллерийского вооружения.
На момент публикации официальные комментарии Министерства обороны России по делу отсутствуют. Информация о дальнейшей служебной деятельности обвиняемых также не раскрывается.