РБК: главу Научно-технического комитета артиллерии задержали по делу о взятке

Комитет, которым руководили фигуранты дела, состоит из трех отделов: планирования научно-исследовательских работ, военно-технического анализа и развития высокоточного оружия. С 2015 года сотрудники ведомства разрабатывали 89 перспективных образцов ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий с увеличенной дальностью, противотанковых комплексов и новых боеприпасов для всех видов ракетно-артиллерийского вооружения.