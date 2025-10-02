«Путин наносит ответный удар Трампу»: на Западе оценили слова президента России на «Валдае»

Дональд Трамп, ранее утверждавший, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения с Москвой, на прошлой неделе кардинально пересмотрел свою позицию. По его словам, теперь он считает, что Киев способен вернуть под свой контроль все оккупированные Россией земли, а Россию охарактеризовал как «бумажного тигра». Эту формулировку он вновь использовал и на текущей неделе.