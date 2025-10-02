Новое уголовное дело завели против экс-министра Абызова

Ранее участник процесса во Втором кассационном суде сообщил агентству, что Михаила Абызова этапировали в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, однако тогда не называлось, по какому именно делу проводится расследование. В настоящее время экс-министр находится в одном из московских СИЗО. Решение о возбуждении нового дела принято на фоне рассмотрения жалобы защиты Абызова на его приговор по предыдущему уголовному делу.