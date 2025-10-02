Силы ПВО отразили атаку ВСУ над Чёрным морем

Силами ПВО РФ было сбито 11 вражеских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом информирует министерство обороны.
«2 октября в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», — следует из Telegram-канала ведомства.
При этом ранее ведомство сообщало, что 2 октября в период с 21:30 мск до 23:00 мск над территориями Крыма и Черного моря средствами противовоздушной обороны РФ было уничтожено три беспилотника, принадлежащих ВСУ. Об этом информирует министерство обороны.
Уточняется, что два вражеских дрона были сбиты над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.
При этом накануне, в ночь на 2 октября силы ПВО РФ уничтожили 85 украинских беспилотников над семью регионами.