В Калининграде раскрыт наркобизнес с оборотом в килограммы

Транспортные полицейские Калининграда завершили расследование масштабной операции по пресечению деятельности организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков под прикрытием интернет-магазина детских товаров.

Источник: Янтарный край

Трое жителей региона в возрасте 30, 35 и 36 лет создали сложную схему, обеспечивавшую анонимность и бесконтактный способ реализации запрещенных веществ.

Преступники разработали строгую систему распределения ролей: одни занимались закупкой и фасовкой наркотиков, другие организовывали «закладки», третьи отвечали за рекламу. Для расчетов использовались пиринговые платежные системы, а общение между участниками группы было максимально обезличено — они даже не знали анкетных данных друг друга.

В ходе операции изъято более 2 тысяч доз наркотических средств, включая 1,13 кг мефедрона, 1,116 кг амфетамина, 540 граммов гашиша и значительное количество других запрещенных веществ. Организатор группы также занимался отмыванием денег через банковские карты, оформленные на членов преступного сообщества.

Всего по делу расследовано 42 эпизода незаконного оборота наркотиков и 16 случаев неправомерного оборота платежных средств. Материалы с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.