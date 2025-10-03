В Калининграде раскрыт наркобизнес с оборотом в килограммы

Преступники разработали строгую систему распределения ролей: одни занимались закупкой и фасовкой наркотиков, другие организовывали «закладки», третьи отвечали за рекламу. Для расчетов использовались пиринговые платежные системы, а общение между участниками группы было максимально обезличено — они даже не знали анкетных данных друг друга.