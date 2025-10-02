«Остыньте и спите спокойно»: в США разбирают смысл слов Путина на «Валдае»

«Остыньте и спите спокойно. Если у кого-то еще есть желание конкурировать с нами в военной сфере, как говорится, не стесняйтесь, пусть пробуют», — заявил Путин, передает CNN. Он подчеркнул, что озвученные на Западе опасения «невозможно поверить», и добавил, что в случае эскалации российские контрмеры будут незамедлительными.