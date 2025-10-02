«Остыньте и спите спокойно»: в США разбирают смысл слов Путина на «Валдае»

Путин заявил, что члены НАТО разжигают истерию по поводу планов России якобы атаковать члена НАТО.
Президент России Владимир Путин призвал страны НАТО «остыть» и «спать спокойно», комментируя заявления западных лидеров о возможной угрозе альянсу со стороны Москвы. По его словам, страны НАТО активно снабжают Украину разведданными, оружием и проводят обучение военных, одновременно раздувая истерию вокруг якобы готовящихся атак России на страны блока. Об этом сообщает CNN.
«Остыньте и спите спокойно. Если у кого-то еще есть желание конкурировать с нами в военной сфере, как говорится, не стесняйтесь, пусть пробуют», — заявил Путин, передает CNN. Он подчеркнул, что озвученные на Западе опасения «невозможно поверить», и добавил, что в случае эскалации российские контрмеры будут незамедлительными.
В ходе беседы президент отметил, что вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезным дефицитом личного состава и случаями дезертирства, в то время как у российских войск таких проблем нет. Он вновь предложил Киеву рассмотреть варианты прекращения конфликта.
Ранее Владимир Путин уже предупреждал западные страны о серьезных последствиях в случае отправки европейских войск на Украину и заявлял, что любые иностранные военные на территории страны будут рассматриваться как легитимные цели для российской армии. Эти заявления прозвучали на фоне обсуждения странами Запада возможного размещения военного контингента на Украине после прекращения огня.