Вражеские беспилотники пытаются атаковать город Сочи

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются ударить по городу Сочи. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По словам очевидцев, над Черным морем слышны звуки работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители утверждают, что по всему городу воет сирена, уточнили в публикации.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале порекомендовал укрыться в безопасных местах, а также не подходить к окнам.

— Если вы находитесь на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания, используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки, — добавил он.

По данным пресс-службы Минобороны, в период с 21.30 до 23.00 по московскому времени силы ПВО ликвидировали два беспилотника над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке украинских беспилотников в регионе повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших.

