Reuters: поставки Tomahawk Украине маловероятны

США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk.
Передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна, несмотря на обсуждение этого вопроса в США. Предполагается, что Киеву могут поставить другие системы с меньшей дальностью действия. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Несмотря на заявления представителей администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна. Дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия», — сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.
Агентство отмечает, что США могут рассмотреть вариант, при котором европейские союзники закупят и передадут Украине другое дальнобойное оружие. Также в материале упоминается реакция российских властей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможные поставки новым витком напряженности, а президент Владимир Путин заявил, что это не изменит ситуацию на поле боя и навредит отношениям Москвы и Вашингтона.
Ранее URA.RU сообщало, что передача США ракет Tomahawk Украине не изменит ситуацию на фронте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, договоренности о поставках пока нет, а Россия при необходимости примет ответные меры.