Reuters: поставки Tomahawk Украине маловероятны

«Несмотря на заявления представителей администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна. Дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия», — сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.