Жительница Краснодара напоила дочь коньяком на камеру

21-летняя жительница Краснодара напоила свою дочь коньяком на камеру. После ГУ МВД России по региону опубликовало кадры с комментариями от женщины.
По ее словам, в стакане, где якобы был алкоголь, на самом деле налит чай. Видео мать записала, чтобы пошутить — после она отправила его в общую группу со знакомыми.
Сотрудники отдела ПДН устроили проверку — они осмотрели жилище семьи, однако не обнаружили признаков неблагополучия.
На данный момент полиция рассматривает возможность возбуждения дела по статье о «неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», уточнили в пресс-службе.
До этого восьмилетнего мальчика из Новосибирской области поставили на учет из-за алкогольной зависимости. Сейчас ребенок находится на индивидуальном курсе психокоррекции и спиртное не употребляет.