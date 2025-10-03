Ричмонд
Жительница Краснодара напоила дочь коньяком на камеру

21-летняя жительница Краснодара напоила свою дочь коньяком на камеру. После ГУ МВД России по региону опубликовало кадры с комментариями от женщины.

По ее словам, в стакане, где якобы был алкоголь, на самом деле налит чай. Видео мать записала, чтобы пошутить — после она отправила его в общую группу со знакомыми.

Сотрудники отдела ПДН устроили проверку — они осмотрели жилище семьи, однако не обнаружили признаков неблагополучия.

На данный момент полиция рассматривает возможность возбуждения дела по статье о «неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», уточнили в пресс-службе.

До этого восьмилетнего мальчика из Новосибирской области поставили на учет из-за алкогольной зависимости. Сейчас ребенок находится на индивидуальном курсе психокоррекции и спиртное не употребляет.