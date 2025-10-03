Житель Бора поджег гараж соседей из-за громких звуков мототехники

Был задержан подозреваемый в совершении поджога — 64-летний односельчанин потерпевших, который признал вину в содеянном. Как выяснилось, мотивом совершения преступления стали регулярно раздающиеся громкие звуки от мотоциклов, которые с утра и до позднего вечера катаются по поселку и не дают отдыхать.