Житель Бора поджег гараж соседей из-за громких звуков мототехники

Он признал свою вину.

Источник: Время

Пенсионер поджег дом своих односельчан на Бору, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось в конце сентября: в гаражном массиве в одном из сел загорелись два мотоцикла. Сумма причиненного владельцам составила более 344 тысячи рублей.

Был задержан подозреваемый в совершении поджога — 64-летний односельчанин потерпевших, который признал вину в содеянном. Как выяснилось, мотивом совершения преступления стали регулярно раздающиеся громкие звуки от мотоциклов, которые с утра и до позднего вечера катаются по поселку и не дают отдыхать.

За участком мужчины была обнаружена канистра с жидкостью и куртка. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может быть назначено наказание вплоть до 5 лишения свободы.