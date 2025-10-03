Британскую разведку MI-6 впервые возглавила женщина

Впервые главой британской разведки стала женщина.
Сотрудница британских спецслужб Блейз Метревели с 1 октября заняла пост главы службы внешней разведки MI6, став первой женщиной на этой должности. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на официальную информацию правительства Великобритании. Как отмечают источники газеты, Метревели намерена сосредоточить усилия на восстановлении позиций Великобритании на Ближнем Востоке.
«Она будет в основном сосредоточена на этом. Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Британия повлиять на ситуацию [в секторе Газа]. Мы оказались на обочине конфликта между Израилем и Газой», — приводит издание слова собеседника в спецслужбах. Газета также указывает, что Метревели свободно владеет арабским языком, а в детстве жила в Саудовской Аравии.
Метревели сменила на посту Ричарда Мура, руководившего MI6 последние пять лет. 48-летняя Метревели стала самым молодым директором в истории службы, основанной в 1909 году.
Метревели начала карьеру в MI6 в 1999 году и большую часть времени работала в странах Ближнего Востока. Она также руководила технологическим департаментом службы и, по данным издания, планирует сделать разведку более открытой и прозрачной, используя социальные сети. Помимо этого, The Times сообщает, что новый директор MI6 хорошо разбирается в вопросах, связанных с Россией.
О назначении Метревели на пост главы MI6 было официально объявлено 15 июня на сайте британского правительства. Метревели стала 18-м руководителем британской разведки за всю историю ведомства.
Ранее газета The Daily Mail опубликовала материал, в котором утверждается, что дед Метревели, Константин Добровольский, был нацистским коллаборационистом из оккупированного Чернигова и участвовал в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны. Подтверждений этой информации от официальных источников на данный момент нет.