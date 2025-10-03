Ричмонд
На Украине сообщили о пропаже мэра Киева Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед проведением заседания Совета обороны. Мероприятие пришлось перенести из-за отсутствия главы города. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник. К сожалению, градоначальник не нашел времени», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Заседание планировали провести в связи с необходимостью координации работы служб города в условиях сохраняющейся угрозы безопасности.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко неоднократно критиковал сокращение бюджета Киева после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующих поправок, называя это «ограблением» столицы. Кроме того, в Верховной раде сообщали о подготовке уголовного дела в отношении мэра, связанного с его высказываниями о централизации власти и работе руководства страны.