На Украине сообщили о пропаже мэра Киева Кличко

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко неоднократно критиковал сокращение бюджета Киева после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующих поправок, называя это «ограблением» столицы. Кроме того, в Верховной раде сообщали о подготовке уголовного дела в отношении мэра, связанного с его высказываниями о централизации власти и работе руководства страны.