В аэропорту Внуково задержали иностранца, торговавшего людьми и их органами

Иностранец разыскивался Интерполом.
В аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, ранее депортированного из Турции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина находился в международном розыске по обвинению в торговле людьми с целью изъятия органов. Его установили по каналам Интерпола.
«Сотрудниками полиции задержан иностранец, разыскиваемый по каналам Интерпола по обвинению в торговле людьми с целью изъятия их органов», — передает пресс-центр МВД России. Сообщение опубликовано на сайте МВД Медиа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Турции задержали вора в законе, промышлявшего в России.
По данным следствия, в период с 2006 по 2008 год задержанный входил в состав транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным изъятием органов для подпольной трансплантологии. Следствие полагает, что обвиняемый совместно с другими членами группы привлекал граждан России к поездкам в Косово под предлогом проведения операций по изъятию почек за денежное вознаграждение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о намеренном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и торговле людьми (ст. 127.1 УК РФ).