Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Сочи и Геленджика

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил он в Telegram-канале.

По данным Shot, украинская армия продолжает запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по Краснодарскому краю.

Кроме того, сирену тревоги включили в Новороссийске. По городу с моря также пытаются ударить безэкипажные катера. Местные утверждают, что в небе слышны взрывы.

Аналогичная ситуация и в Сочи. Над Черным морем слышны звуки работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Мэр города Андрей Прошунин порекомендовал укрыться в безопасных местах.

