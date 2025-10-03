Временные ограничения на работу ввели в аэропортах Сочи и Геленджика

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил он в Telegram-канале.
По данным Shot, украинская армия продолжает запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) по Краснодарскому краю.
Кроме того, сирену тревоги включили в Новороссийске. По городу с моря также пытаются ударить безэкипажные катера. Местные утверждают, что в небе слышны взрывы.
Аналогичная ситуация и в Сочи. Над Черным морем слышны звуки работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Мэр города Андрей Прошунин порекомендовал укрыться в безопасных местах.