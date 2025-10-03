Ричмонд
В Подмосковье задержали курганца за попытку похищения девочки в Балашихе

Очевидцы смогли остановить мужчину, похитившего девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье был задержан житель Кургана, который пытался похитить малолетнюю девочку в Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои подмосковные коллеги задержали 39-летнего уроженца города Кургана, который днем в Балашихе пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку», — написала она.

В настоящее время мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 2 октября мужчина, схватив за руку несовершеннолетнюю, попытался увести её в неизвестном направлении. Однако очевидцы смогли остановить его.

Ранее сообщалось о схожем случае. Мужчина, похитивший 15-летнюю немую девочку из Екатеринбурга, ходатайствовал о своем освобождении из следственного изолятора. Он вывел школьницу из автомобиля и привел к себе домой, пока ее отец находился в магазине. Позже похититель заявил, что перепутал её со своей пьяной женой.

