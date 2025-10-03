В Подмосковье задержали курганца за попытку похищения девочки в Балашихе

Ранее сообщалось о схожем случае. Мужчина, похитивший 15-летнюю немую девочку из Екатеринбурга, ходатайствовал о своем освобождении из следственного изолятора. Он вывел школьницу из автомобиля и привел к себе домой, пока ее отец находился в магазине. Позже похититель заявил, что перепутал её со своей пьяной женой.