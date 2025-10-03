В Полтаве и Днепропетровске прогремели взрывы

Ранее в Днепре уже фиксировались взрывы и пожары, в частности, сообщалось о возгорании складов на территории одного из заводов после серии взрывов. В Днепропетровской области подобные инциденты происходили и ночью, тогда также объявлялась воздушная тревога. Информации о масштабах разрушений и пострадавших в прошлых случаях не поступало.