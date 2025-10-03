В Полтаве и Днепропетровске прогремели взрывы

В городах Украины была объявлена воздушная тревога.
Сообщается о взрывах в украинских городах Полтава и Днепропетровск. Этим событиям предшествовала воздушная тревога. Об этом сообщают СМИ.
«Взрывы прогремели в Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги», — передают украинские СМИ. Отмечается, что информация о сигнале воздушной тревоги в Днепропетровской области подтверждается данными онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее в Днепре уже фиксировались взрывы и пожары, в частности, сообщалось о возгорании складов на территории одного из заводов после серии взрывов. В Днепропетровской области подобные инциденты происходили и ночью, тогда также объявлялась воздушная тревога. Информации о масштабах разрушений и пострадавших в прошлых случаях не поступало.