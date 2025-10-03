Индийский канал WION в своем репортаже отдельно остановился на словах Путина о причинах украинского кризиса. Издание сообщает, что, по словам президента России, конфликта не было бы, если бы в Вашингтоне в то время сохранила свои позиции команда Дональда Трампа. Комментируя это заявление, WION, по сути, указывает на его двойной смысл: с одной стороны, это скрытая критика политики Джо Байдена, а с другой — демонстрация того, что Москва рассматривает Вашингтон как ключевого игрока, от которого зависело предотвращение войны.