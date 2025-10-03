Путин привлек внимание главных мировых СМИ словами на «Валдае»: что говорят на Западе

Какие слова Путина на «Валдае» обсуждают на Западе.
Выступление Владимира Путина на площадке международного клуба «Валдай» стало информационным поводом для ведущих мировых СМИ, которые внимательно анализировали его слова в поисках сигналов о дальнейших действиях России на международной арене. На Западе центральными темами стали прогнозы российского лидера о будущем мирового порядка, его утверждения о провале модели «мирового жандарма» и предупреждения о готовности Москвы защищать свои интересы любыми средствами. Какие заявления российского лидера больше всего привлекли внимание самых влиятельных мировых изданий — в материале URA.RU.
New York Times выделило в речи Путина его жесткие выпады против европейских элитФото: Владимир Андреев © URA.RU.
NYT: Путин обвинил элиту ЕС в истерике.
Американское издание New York Times выделило в речи Владимира Путина на «Валдае» его жесткие выпады против европейских элит. Российский лидер назвал их обеспокоенность «российской угрозой» необоснованной истерией. При этом он возложил ответственность за эскалацию на саму Европу, обвинив ее в милитаризации, и предрек «убедительный ответ» со стороны России в случае продолжения такого курса. Он подчеркнул, что Германия и ряд других государств, лишь повышают вероятность возникновения конфликта.
Путин призвал страны НАТО «остыть и спать спокойно’Фото: NIDS/NATO Multimedia Library.
CNN: Путин бросает вызов НАТО.
Телеканал CNN обратил внимание, что Путин в ходе комментариев по поводу заявлений западных лидеров о возможной угрозе для стран НАТО со стороны Москвы призвал государства альянса «остыть» и «спать спокойно». Как отметил российский глава государства, страны НАТО продолжают оказывать Украине всестороннюю поддержку, включая предоставление разведывательных данных, поставки вооружения и обучение военных специалистов, одновременно нагнетая обеспокоенность по поводу гипотетических атак России на государства блока.
«Остыньте и спите спокойно. Если кто-то еще испытывает стремление соперничать с нами в военной сфере, как говорится, вперед — пусть попробуют», — заявил Путин.
Также CNN заинтересовали слова президента России, что перехват Францией танкера Boracay был попыткой французских властей отвлечь внимание населения, пока страна находится в сложной внутриполитической ситуации. Он назвал задержание судов как акт пиратства и подчеркнул, что пираты, совершающее подобное, подлежат уничтожению.
Reuters: Путин объяснил, кто на самом деле «бумажный тигр».
Выступая на «Валдае», Путин парировал высказывание президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Агентство Reuters передает, что президент РФ использовал это определение для жесткой риторической атаки на НАТО. Он заявил, что Россия уверенно продвигается на фронте, противостоит объединенным силам Запада, и если при этом она — «бумажный тигр», то это заставляет задуматься, чем же в таком случае является сам Североатлантический альянс.
По мнению Путина конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти в США в то времяФото: Official White House / Tia Dufour.
WION: Путин оценил миротворческий потенциал Трампа.
Индийский канал WION в своем репортаже отдельно остановился на словах Путина о причинах украинского кризиса. Издание сообщает, что, по словам президента России, конфликта не было бы, если бы в Вашингтоне в то время сохранила свои позиции команда Дональда Трампа. Комментируя это заявление, WION, по сути, указывает на его двойной смысл: с одной стороны, это скрытая критика политики Джо Байдена, а с другой — демонстрация того, что Москва рассматривает Вашингтон как ключевого игрока, от которого зависело предотвращение войны.
Путин в очередной раз заверил, что армия РФ не собирается нападать на НАТОФото: Илья Московец © URA.RU.
Economic Times: Россия не собирается нападать на какую-либо страну НАТО.
Путин категорически отклонил предположения западных политиков о возможности нападения России на какую-либо страну НАТО, назвав подобные заявления не имеющими оснований. Как сообщает индийская Economic Times, российский лидер охарактеризовал эти прогнозы как «чушь», а их постоянное повторение — как «бессмысленную мантру».