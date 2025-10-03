В Москве задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми на органы

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и торговле людьми. По ходатайству Генпрокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД по Москве, фигурант был объявлен в международный розыск. После установления его местонахождения в Турции и последующей депортации, подозреваемый был задержан по прибытии рейса из Стамбула в Москву.