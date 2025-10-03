В Москве задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми на органы

В аэропорту Внуково сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России при содействии столичного главка и транспортной полиции был задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по обвинению в торговле людьми. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный был депортирован в Москву из Турции, где он скрывался.
По данным следствия, с 2006 по 2008 год подозреваемый входил в состав транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью изъятия у них органов. Преступники убеждали граждан России выехать в Косово, где за денежное вознаграждение им предлагалось добровольно согласиться на операцию по удалению почек. Однако в результате незаконных действий, проведенных в частной клинике Приштины, «донорам» был причинен тяжкий вред здоровью.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и торговле людьми. По ходатайству Генпрокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД по Москве, фигурант был объявлен в международный розыск. После установления его местонахождения в Турции и последующей депортации, подозреваемый был задержан по прибытии рейса из Стамбула в Москву.
Ранее сообщалось, что в ходе поисков пропавшей под Красноярском семьи нашли след ребенка.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.