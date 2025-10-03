Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-министра Абызова

Сотрудники правоохранительных органов возбудили новое уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в РБК.
Источник агентства добавил, что экс-министра уже арестовали в рамках нового дела. К таким мерам прибегнули, чтобы формально закрепить статус Абызова.
18 сентября в правоохранительных органах утверждали, что Абызов может стать фигурантом нового уголовного дела. Тогда же экс-министра, осужденного на 12 лет за создание преступного сообщества, доставили в столицу для проведения следственных действий.
В декабре 2023 года Абызов выплатил более 20 миллиардов по иску Генпрокуратуры. По данным следствия, экс-министр вместе с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей.