Во Владивостоке произошло обрушение здания колледжа

Ранним утром 3 октября 2025 года во Владивостоке произошло частичное обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенного на улице Борисенко. Согласно информации, распространенной пресс-службой региональной прокуратуры, в утренние часы в помещении колледжа, который был введен в эксплуатацию еще в 1972 году, обрушились железобетонные потолочные перекрытия, также была нарушена целостность части фасада здания.
В настоящее время доступ на территорию учебного заведения ограничен, на месте работают сотрудники всех оперативных служб. Важно отметить, что в момент обрушения в здании никто не пострадал. По факту случившегося прокуратура начала проведение проверки.
Параллельно Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
