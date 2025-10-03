Во Владивостоке произошло обрушение здания колледжа

Ранним утром 3 октября 2025 года во Владивостоке произошло частичное обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенного на улице Борисенко. Согласно информации, распространенной пресс-службой региональной прокуратуры, в утренние часы в помещении колледжа, который был введен в эксплуатацию еще в 1972 году, обрушились железобетонные потолочные перекрытия, также была нарушена целостность части фасада здания.