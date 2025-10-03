Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке произошло обрушение здания колледжа

Ранним утром 3 октября 2025 года во Владивостоке произошло частичное обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенного на улице Борисенко.

Ранним утром 3 октября 2025 года во Владивостоке произошло частичное обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенного на улице Борисенко. Согласно информации, распространенной пресс-службой региональной прокуратуры, в утренние часы в помещении колледжа, который был введен в эксплуатацию еще в 1972 году, обрушились железобетонные потолочные перекрытия, также была нарушена целостность части фасада здания.

В настоящее время доступ на территорию учебного заведения ограничен, на месте работают сотрудники всех оперативных служб. Важно отметить, что в момент обрушения в здании никто не пострадал. По факту случившегося прокуратура начала проведение проверки.

Параллельно Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за торговлю людьми на органы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.