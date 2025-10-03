Ричмонд
Здание местного колледжа обрушилось во Владивостоке

Здание Промышленного колледжа энергетики и связи обрушилось во Владивостоке. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в шесть утра по местному времени на улице Борисенко. Обвалились сразу три этажа учебного заведения.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет — занятия начинаются на несколько часов позже.

— В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

21 сентября в городе Татарске Новосибирской области также произошло частичное обрушение здания школы. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту случившегося.