Во Владивостоке обрушилось здание колледжа: что известно о ЧП

Во Владивостоке обрушился учебный корпус Промышленного колледжа энергетики и связи, расположенный на улице Борисенко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что в утреннее время 3 октября 2025 года в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — сообщается в заявлении.
На данный момент доступ на территорию учебного заведения ограничен, а на месте происшествия ведут работу сотрудники специализированных служб. По факту случившегося уже начата прокурорская проверка. Также известно, что во время обрушения никто не пострадал.
Ранее сообщалось о случае, когда обрушилась часть здания общежития в городе Уфе. Уточнялось, что фасад обрушился в здании кооперативного техникума, которое не использовалось с 2014 года. Свидетели утверждают, что на данное строение поступало много жалоб.