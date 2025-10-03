Во Владивостоке рухнула часть Промышленного колледжа

Обрушение произошло утром.
Во Владивостоке обрушилась часть фасада здания Промышленного колледжа энергетики и связи. В момент происшествия в здании людей не было.
«Обрушение части здания Промышленного колледжа энергетики и связи произошло во Владивостоке. Часть фасада здания 1972 года постройки сложилась рано утром. В этом момент людей в здании, предварительно, не было», — сообщает РЕН ТВ.
На место происшествия прибыли экстренные службы, доступ к учебному заведению ограничен. По предварительной информации, причиной ЧП стали работы по монтажу, которые велись на фасаде здания 1972 года постройки. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело.