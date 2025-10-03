В Полтаве, Днепропетровске, Николаеве и Киеве прогремели взрывы

Взрывы произошли в Полтаве на Украине, информирует ТСН.
«Взрывы раздались в Полтаве», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровске, Николаеве и украинской столице.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Киевской областях объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и Одесской области.