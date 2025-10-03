Ричмонд
В центре Ирана зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3

По данным SNN, землетрясение ощущалось в Тегеране.

Источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране, информирует SNN.

По данным агентства, подземные толчки зафиксированы неподалёку от населённого пункта Заваре, который находится в провинции Исфахан в центральной части страны.

«Землетрясение 5,3 балла по шкале Рихтера произошло на глубине десять километров в районе Заваре в Исфахане», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что подземные толчки ощущались в Тегеране.

Сведения о возможных жертвах, пострадавших, а также разрушениях в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что на ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки.