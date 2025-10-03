Ричмонд
В Приморье завели дело после обрушения части здания колледжа

На месте ЧП работает губернатор Олег Кожемяко.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с обрушением части здания энергетического колледжа. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, происшествие произошло на улице Сахалинской. Следователи квалифицировали его по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Региональные власти заявили, что на месте ЧП работают губернатор Олег Кожемяко и министр профессионального образования и занятости населения Сергей Дубовицкий. Глава Приморья взял ситуацию под личный контроль.

Ранее прокуратура Находки завершила проверку по факту ЧП, произошедшего в многоквартирном доме на улице Тимирязева. В результате халатных действий подрядной организации, занимавшейся капитальным ремонтом крыши, в одной из квартир на втором этаже обрушился потолок.