Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе

«На улице Батарейная произошло возгорание кафе. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем. В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.