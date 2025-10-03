Ричмонд
Во Владивостоке вспыхнул пожар в кафе

На набережной Владивостока вспыхнул пожар в кафе.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Огнеборцы тушат пожар в кафе на набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, на 150 квадратных метрах, сообщает региональное ГУ МЧС.

Судя по видеозаписям, разошедшимся в соцсетях, строение полыхает у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Поднимается большой столб дыма, который виден из разных точек города.

«На улице Батарейная произошло возгорание кафе. Уже через 4 минуты на месте работали огнеборцы. По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем. В настоящее время огнеборцы МЧС России проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.