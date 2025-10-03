Силовики задержали мужчину за попытку похищения девочки в Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье жителя Кургана, который хотел похитить малолетнюю девочку в Балашихе. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Мои подмосковные коллеги задержали 39-летнего уроженца города Кургана, который днем в Балашихе пытался увести с собой незнакомую малолетнюю девочку, — уточнила она в своем Telegram-канале.
На данный момент мужчину доставляют в следственные органы. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.
25 сентября в Лодейном Поле Ленинградской области также задержан 38-летний водитель премиального минивэна Mercedes, пытавшийся похитить 16-летнюю школьницу.