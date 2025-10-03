Сильный пожар начался в кафе около колеса обозрения во Владивостоке

Пожар около колеса обозрения во Владивостоке. Видео © Telegram / SHOT.
Как сообщили в региональном МЧС, на место происшествия оперативно прибыли расчёты пожарно-спасательных служб. В настоящее время огнеборцы проводят тушение пожара на площади около 150 квадратных метров.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее при пожаре в Калужской области погибли четыре человека, включая трёх несовершеннолетних. По данному факту Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
