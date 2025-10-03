Сильный пожар начался в кафе около колеса обозрения во Владивостоке

Во Владивостоке начался сильный пожар в районе колеса обозрения на набережной Спортивной гавани. По данным SHOT, возгорание началось в одном из кафе, расположенных в парковой зоне. Местные сообщают о мощном столбе чёрного дыма, который поднимается на десятки метров и виден из разных районов города.